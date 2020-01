Milan: Kjaer soffre all’esordio contro Lasagna (Di martedì 21 gennaio 2020) L’esordio di Kjaer contro il Milan è stato assai problematico. Lasagna lo ha costantemente messo in difficoltà L’esordio di Kjaer col Milan è stato caratterizzato da grande sofferenza. A causa di spaziature centrali deficitarie, l’Udinese ha trovato tantissimi spazi tra le linee, col Milan spaccato in due. Lasagna e Okaka hanno quindi avuto tanto spazio per aggredire la profondità. Kjaer ha sofferto queste situazioni in campo aperto, con l’attaccante che lo ha messo in grossa dififcoltà. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

