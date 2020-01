Lo studio dietro TikTok potrebbe cominciare a sviluppare giochi secondo un report (Di martedì 21 gennaio 2020) ByteDance, lo studio cinese sviluppatore della famosissima app TikTok, vorrebbe entrare a far parte del mercato del gaming, almeno secondo un report di Bloomberg. secondo quanto riferito da questo articolo, ByteDance sta cercando di creare una divisione di gaming "a tutti gli effetti" che creerà "giochi hardcore o non casual".Questa nuova avventura per ora è solo nella "fase embrionale", anche se il report dichiara che il team conti già la bellezza di 1.000 persone. Inoltre, i primi due titoli della divisione di gioco di ByteDance sono previsti per uscire quest'anno. secondo quanto riferito, ByteDance lavorerà su numerosi nuovi giochi online multiplayer con "elementi fantasy cinesi" e questi giochi saranno disponibili sia in Cina che nel resto del mondo.Daniel Ahmad, analista specializzato nel settore videoludico, ha dichiarato che ByteDance potrebbe diventare un "grande innovatore" in ... eurogamer

