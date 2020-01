LIVE Cecchinato-Zverev, Australian Open 2020 in DIRETTA: il siciliano per la mission impossibile (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – I match italiani di Martedì 21 Gennaio Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato ed Alexander Zverev, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. Il match è l’ultimo sulla Margaret Court Arena ed è in programma non prima delle 10.30 e sicuramente al termine del match femminile Halep-Brady. Sorteggio sicuramente sfortunato per il siciliano, che ha pescato la settima testa di serie. Il nativo di Palermo non ha comunque nulla da perdere e cercherà di vincere la sua prima partita della carriera nello Slam Australiano. Infatti Cecchinato non è mai riuscito a superare il primo turno nelle due partecipazioni in tabellone a Melboure. Il numero 77 del mondo arriva da un 2019 veramente complicato, dove non è riuscito assolutamente a confermare ... oasport

