LIVE Camila Giorgi-Lottner, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 3-1, nuovo break dell'azzurra nel 2° set (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sbaglia la tedesca ancora da fondo, un po' in balia delle emozioni del momento. 40-15 Bel dritto in contropiede di Lottner e due palle del 2-3 nel 2° set in suo favore. 30-15 Out il dritto anomalo di Lottner in questo scambio. 30-0 Errore di Giorgi in manovra con il dritto. 15-0 Out di poco il pallonetto difensivo di Camila, su questo attacco in controtempo di Lottner. Altro servizio vincente di Camila, Lottner molto fallosa in questo momento e 3-1 per l'azzurra nel 2° set. La tedesca al servizio. 40-0 Tre prime molto solide di Giorgi che porta all'errore immediato di Lottner e tre palle per il 3-1 nel 2° set. ANCORA break! In rete il dritto di Lottner e Camila si porta nuovamente avanti nello score 2-1 con il servizio a disposizione in questo 2° set. 30-40 Grande risposta d'incontro con il dritto di Giorgi e

