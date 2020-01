I 4 (+1) ostacoli a Big Little Lies 3 che faremmo meglio a tener d’occhio (Di martedì 21 gennaio 2020) Alcuni fan continuano a sperarci, e ogni uscita pubblica del cast spinge la stampa statunitense a porre alle interpreti protagoniste la solita domanda: c'è speranza per Big Little Lies 3? E la risposta è sempre: Forse. Sarebbe facile credere che Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz e Shailene Woodley preferiscano tenere gli spettatori sulla corda per ragioni meramente commerciali. In realtà non si può negare che abbiano ammesso più volte di essere aperte alla possibilità di riprendere in mano la serie. Né che il principale ostacolo a una terza stagione di Big Little Lies siano i loro numerosissimi impegni. È stata Nicole Kidman l'ultima a ribadire che in questo periodo le sue colleghe sono davvero troppo impegnate per poter sperare di riunirle sul set della serie HBO in un futuro prossimo. E per quanto siano gli stessi vertici di HBO a lasciare la porta ... optimaitalia

