Gregoretti, Saviano: “Digiuno per Salvini? È ridicolo, non è Gandhi né Martin Luther King” (Di martedì 21 gennaio 2020) Il giornalista Roberto Saviano ha commentato così l'iniziativa della Lega a sotegno di Salvini, che rischia il processo per il caso Gregoretti: "Il digiuno per Salvini è un atto ridicolo. Marco Pannella usava la pratica nonviolenta dello sciopero della fame e della sete come risposta a un male collettivo. Il satyagraha è la disobbedienza civile di Gandhi, Mandela e Martin Luther King". fanpage

