Emiliano Sala, un anno dalla sua scomparsa VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Emiliano Sala, era il 21 gennaio del 2019 quando il velivolo che trasportava il giocatore è precipitato nella Manica Un anno fa si consumava la tragedia di Emiliano Sala. L’aereo privato che trasportava il giocatore da Nantes a Cardiff cade nella Manica. Il corpo del calciatore verrà ritrovato solo alcuni giorni dopo. Purtroppo c’è spazio anche per il contenzioso tra le due società: il Cardiff infatti si rifiuta di pagare i primi 6 dei 17 milioni che il Nantes deve ricevere per il trasferimento del giocatore. Il Nantes nella prossima gara indosserà una maglia celebrativa in onore dell’ex calciatore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

