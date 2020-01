Davos, Greta Thunberg: "Le emissioni di CO2 non sono state ridotte" (Di martedì 21 gennaio 2020) La giovane attivista Greta Thunberg si trova in queste ore a Davos, in Svizzera, per il Forum Economico Mondiale ed è già intervenuta davanti alla platea di CEO, industriali e leader mondiali per parlare del tema per cui sta facendo attivismo da oltre un anno: il cambiamento climatico.Le piazze si continuano a mobilitare, la consapevolezza tra la popolazione sta aumentando, ma chi può e deve prendere dei provvedimenti in molti casi rimane ancora a guardare. Thunberg aveva già rimproverato la mancanza di interventi concreti e oggi a Davos ha ribadito quel concetto in modo molto chiaro:Da un punto di vista sono successe molte cose dall'anno scorso. La mobilitazione di massa di giovani in tutto il mondo ha posto il clima in cima all'agenda. ... Da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di CO2 non sono state ridotte ed è questo il nostro ... blogo

