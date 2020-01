Coronavirus di Wuhan, secondo la Cnn c’è il primo contagio negli Stati Uniti. In Cina i morti salgono a sei (Di martedì 21 gennaio 2020) Ci sarebbe il primo contagio di Coronavirus di Wuhan negli Stati Uniti, nello stato di Washington. secondo quanto riferisce la Cnn, i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie dovrebbero dare la conferma ufficiale a breve. La fonte citata dalla Cnn sarebbe stata informata da un briefing del Cdc svoltosi oggi, 21 gennaio. Non è ancora chiaro se la persona risultata contagiata negli Usa abbia viaggiato di recente in Cina e se abbia già infettato altre persone. In Cina si aggrava il bilancio dei morti a causa del virus comparso dal dicembre scorso (sono ormai 6 i casi di morti accertate). Alle 18 di ieri risultano segnalati in Cina un totale di 224 casi di polmonite causata dal nuovo Coronavirus. Di questi ne sono Stati confermati 217, con 198 a Wuhan, 14 nella provincia del Guangdong e 5 a Pechino. Intanto anche in Italia si corre ai ripari: a partire ... open.online

