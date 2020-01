Chi è Misha Sukyas, nuovo chef di «Camionisti in Trattoria» (Di martedì 21 gennaio 2020) Puzzle: il nuovo ristorante di Misha SukyasFiletto di Zebra, salsa di sedano rapa, nanami togarashi e curry di BurmaSolo menù degustazioneButler's creamMisha SukyasBaccalà, salsa di harissa e salsa di parrilla al mangoTartare di Gambero e totano gigante brasato con salsa di avocadoOstriche Krystale Normandia n°2 (nature, purè di melone, riccio)Macedonia piccanteAvrebbe dovuto esserci Rubio, ad andare di Trattoria in Trattoria (ri)scoprendo una tavola che la televisione (e, a tratti, l’allarmismo alimentare che negli anni si è diffuso a macchia d’olio) sembrava aver dimenticato. Invece, a saltare tra letti e sedili, dividendo piatti e conto con gli instancabili protagonisti di Camionisti in Trattoria, sarà Misha Sukyas, milanese di nascita, armeno di origine e chef per caso, o «costrizione». A confermarlo, dopo che un piccolo trailer ha preso ad andare in onda sul Nove, è stato TvBlog. ... vanityfair

