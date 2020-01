Cellulari e tumori, la sentenza: “Nesso tra uso e cancro all'orecchio. Studiosi sono in conflitto d'interesse” (Di martedì 21 gennaio 2020) La sentenza della Corte d'Appello di Torino a cura del Gruppo di Intervento giuridico onlus Rilevante pronuncia della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea (aprile 2017) di riconoscimento di una rendita da parte dell'I.N.A.I.L. in favore di un tecnico della Telecom affetto da tumore a causa della lunga esposizione al campo elettromagnetico (1995-2020) derivante dall'uso abnorme del telefono cellulare (almeno 4 ore al giorno) per (...) - Salute / Cellulare, tumori, cancro, , Radiazioni feedproxy.google

