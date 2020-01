Captain Tsubasa: Rise of New Champions è il nuovo gioco di calcio arcade che ci farà rivivere le avventure di Holly e Benji (Di martedì 21 gennaio 2020) BANDAI NAMCO Entertainment Europe annuncia un nuovo gioco di calcio arcade basato sul famoso franchise di Captain Tsubasa (Holly e Benji), Captain Tsubasa: Rise of New Champions.Il gioco sarà disponibile nel 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.Finalmente anche i fan occidentali potranno giocare per la prima volta a un videogioco di Captain Tsubasa su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, con una nuova esperienza di calcio contraddistinta dalle azioni esaltanti e le inquadrature spettacolari che hanno reso tanto celebre questa licenza. Captain Tsubasa: Rise of New Champions offre una grafica in stile anime e un gameplay accessibile, oltre a una serie di modalità che sapranno conquistare tutti i fan del calcio sia in campo che fuori!Leggi altro... eurogamer

