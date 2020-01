Cacciatore: in programma M5S tutela Valle Galeria, no a discarica Monte Carnevale (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – “Imputo a tutta la politica il fatto di non avere prestato attenzione a chi ha gia’ dato, studi epidemiologici alla mano che dicono che la Valle Galeria e’ tra i siti piu’ vessati negli anni. Roma si dovrebbe muovere di conseguenza e la sindaca Raggi ha nel suo programma la tutela della Valle Galeria”. Lo ha detto all’agenzia Dire il consigliere regionale 5 Stelle, Marco Cacciatore, presidente della commissione Rifiuti alla Pisana, che sta partecipando alla manifestazione dei cittadini della Valle Galeria contro la discarica a Monte Carnevale. “Quando alcune proposte, tra cui la mia, richiamavano Roma all’autosufficienza nella gestione dei rifiuti, perche’ non ha fatto i suoi passi sulla raccolta differenziata, si diceva ‘Roma ha gia’ dato perche’ ha avuto Malagrotta’ e poi nel momento della ... romadailynews

romadailynews : Cacciatore: in programma M5S tutela Valle Galeria, no a discarica Monte Carnevale: #Roma… -