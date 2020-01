Bugo e Morgan a Sanremo 2020 con Sincero dal nuovo album del Fantautore (Di martedì 21 gennaio 2020) Bugo e Morgan a Sanremo 2020 presenteranno il brano Sincero alla kermesse del Teatro dell'Ariston che quest'anno giunge alla 70esima edizione. Il Festival della Canzone Italiana andrà in onda dal 4 all'8 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Amadeus. I due cantautori si presentano come una coppia inedita: Bugo è un cantautore fuori dagli schemi e geniale, Morgan si è imposto sulla scena dai primi tempi della sua band, i Bluvertigo, con un repertorio che coniuga cantautorato e sperimentazione. Oggi Morgan prosegue nella sua carriera solista tra interventi televisivi e musica. I due artisti si ritroveranno insieme sul palco dell'Ariston per celebrare la loro amicizia, nata nel 2002 dopo un incontro durante un festival rock. In quell'occasione ebbero modo di scoprire la loro stima reciproca. Chi è Bugo Bugo, al secolo Cristian Bugatti, nasce a Milano il 2 agosto ... optimaitalia

IlContiAndrea : Ecco i 24 brani di #Sanremo2020. Quindi 2 sono da podio (Diodato e Masini), carrellata di radiofonici Elodie, Lambo… - OptiMagazine : Bugo e Morgan a Sanremo 2020 con Sincero dal nuovo album del Fantautore - EnfantProdige : RT @makakog: Classifica di #Sanremo2020 per i giornalisti: Anastasio Rancore Bugo/Morgan Junior Cally Elodie Diodato Pinguini Grandi Gabban… -