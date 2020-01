Atalanta Spal: perché Petagna ha fatto la differenza (Di martedì 21 gennaio 2020) Petagna è stato tra i protagonisti del successo della Spal a Bergamo. Ha fatto una gara di grande sacrificio Il successo esterno della Spal in casa dell’Atalanta è stata la principale sorpresa della prima giornata di ritorno. Oltre al coraggio dimostrato in fase difensiva, molti singoli hanno fatto molto bene. Tra cui un Petagna che – oltre al gol – è stato tatticamente preziosissimo nel far risalire la Spal. Un esempio nella slide sopra: viene incontro nella propria trequarti (Palomino lo segue a uomo), raccoglie il passaggio del compagno e serve Reca a sinistra con un preciso cambio di campo. La Spal ha quindi campo per risalire, ed è stata una costante tattica nel match. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

