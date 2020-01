Amanda Knox su Instagram indossa la sua “vecchia uniforme da prigione” (Di martedì 21 gennaio 2020) Amanda Knox sembra aver metabolizzato, dopotutto. Il periodo passato in prigione in Italia. Così da da intendere il suo ultimo post su Instagram, dove parla di preparativi matrimoniali e al contempo dichiara di indossare la sua “vecchia uniforme da prigione”, ovvero un vecchio maglione e pantaloni della tuta. Si tratta di un gesto spontaneo come tanti o di un tentativo di provocazione? Difficile dirlo. Una nuova vita (ma vestiti vecchi) Ormai l’Amanda che conosciamo non è più quella di un tempo: Sono lontani i ricordi di Foxy Knoxy e dello sguardo di sfida in tribunale: oggi Amanda è una giornalista e si divide tra una quotidianità casalinga fatta di fidanzato, tisane e gatti domestici e le attività professionali. Visualizza questo post su Instagram 40 days left until the wedding and 267 tasks left on the wedding To Do list. I've locked ... thesocialpost

