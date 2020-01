Amadeus, il concorrente che lo fece infuriare a ‘L’Eredità’: «Tutti sapranno cosa mi hai fatto» (Di martedì 21 gennaio 2020) Soltanto i fan storici de L’Eredità forse si ricorderanno di Pedro Valti, il concorrente dello show di Raiuno, che fece perdere la pazienza ad Amadeus, infastidito dal modo con cui questi si stava prendendo gioco della trasmissione. Lo scontro caratterizzato dall’espressione intramontabile «Per me è la cipolla», si era concluso con la cacciata dallo studio dell’uomo tra lo stupore generale del pubblico. Oggi, a distanza di anni, Pedro Valti da Instagram ha voluto dire la sua sulla bufera mediatica che ha travolto il conduttore per via di alcune dichiarazioni sue (bollate come sessiste) alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020. Il concorrente che fece infuriare Amadeus a ‘L’Eredità’: «Tutti sapranno cosa mi hai fatto» «Amadeus, cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh. Ma ti pare il caso di parlare in questo modo?», ha detto l’ex giocatore de L’Eredità, ... urbanpost

