X-Games 2020: calendario, programma e orari. Date e palinsesto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gli X Games invernali 2020 si terranno ad Aspen, Colorado: dal 23 al 26 gennaio sulle nevi statunitensi gli atleti di tutto il mondo si contenderanno la vittoria nell’evento che viene annualmente organizzato dal network USA ESPN. In Colorado ci sono 8 ore di fuso rispetto al nostro orario, dunque molte delle finali si terranno nella notte italiana. Di seguito l’elenco degli eventi in programma con l’indicazione dell’ora del nostro Paese. Al momento in Italia non è prevista copertura televisiva. programma X Games ASPEN 2020 Giovedì 23 gennaio 19:00 – Special Olympics Unified Snowboarding 20:00 – Ski Slopestyle uomini 21:30 – Snowboard Big Air uomini 01:30 – Finale Ski SuperPipe donne 04:00 – Finale Ski SuperPipe uomini 05:15 – Snowboard Big Air Venerdì 24 gennaio 18:00 – Women’s Ski Slopestyle Final 19:00 – ... oasport

Radio3tweet : Chi è l'intellettuale oggi? Come esserlo in rapporto al proprio tempo? Da Matrix a Hunger Games, da Jonathan Franze… - zazoomnews : Rubrica Games: Anticipazioni sulle uscite di Febbraio 2020 - zazoomblog : Rubrica Games: Anticipazioni sulle uscite di Febbraio 2020 - #Rubrica #Games: #Anticipazioni #sulle… -