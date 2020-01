Virgil Abloh presenta a Parigi la sua nuova collezione di arredi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non c'è davvero modo di contenere l'esplosione creativa di Virgil Abloh. Dopo la collaborazione con Ikea, l'eclettico fondatore di Off-White torna ancora una volta a esplorare il mondo dell'arredo, firmando una nuova collezione che rende omaggio a quella che da sempre è la sua primaria fonte di ispirazione: la strada, con inevitabili riferimenti a cemento e graffiti. Ecco allora debuttare in tutta la sua originalità la serie Efflorescence, realizzata con il contributo della Galerie Kreo di Parigi. Come è possibile vedere dalle foto, si tratta di una proposta perfettamente a cavallo fra street art e brutalismo: i 20 pezzi di cui è composta la collezione rendono omaggio al fascino del cemento, materiale urbano e universale per eccellenza, con angoli tendenzialmente arrotondati e profonde cavità che diventano cifra stilistica distintiva ... gqitalia

