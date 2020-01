Uomini e Donne, ecco chi è la scelta di Giulio Raselli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo mesi di corteggiamento spietato è giunto il momento della fatidica scelta in diretta di Giulio Raselli negli studi di Uomini e Donne. Non è stato facile ma alla fine il tronista ha scelto Giulia D’Urso. ecco quali sono state le sue parole La prima volta ti ho notato subito, ho sentito che ci fosse qualcosa di diverso, sin dall’inizio mi è cambiato qualcosa nel cuore che non ho letto subito. Ci sono stati degli alti e bassi, momenti difficilissimi per quanto mi riguarda, faccio fatica. Nelle ultime settimane arrivavo a casa, in albergo o a lavoro e non ce la facevo più a stare senza di te. L’unica cosa che posso dirti adesso è di dirmi di sì perché ti amo A quel punto, i due si alzano e sotto le note di “stringimi più forte” di Giordana si abbracciano e si baciano sotto una marea di petali rossi. Anche Tina Cipollari, visibilmente commossa, ... trendit

matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - Europarl_IT : Gli uomini guadagnano più delle donne nell’UE? ?? Cos’è il divario retributivo di genere e come si calcola ??… - pierofassino : Da #Bologna una straordinaria manifestazione di donne e uomini che vogliono vivere un'#EmiliaRomagna libera da odio… -