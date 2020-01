Terremoto in tempo reale, tre nuove scosse in Calabria, trema la terra a Catanzaro (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato tre nuove scosse ravvicinatissime in Calabria a pochi chilometri da Catanzaro. Gli eventi sismici di magnitudo 2.1, 2.9, 2.6 sono avvenuti rispettivamente alle ore 5,55, 6,05 e 6,58. L’epicentro delle tre scosse è stato individuato a sei chilometri da Albi in provincia di Catanzaro a una profondità di 6 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito le scosse sono stati i seguenti: Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Zagarise, Pentone, Sellia, Cicala e Sersale. Le scosse hanno solo provocato tanta paura tra la popolazione e sono state avvertite anche a Catanzaro città. La popolazione dell’area colpita dal sisma teme che nelle prossime ore possano esserci nuove scosse di Terremoto anche più violente di quelle di stamane. La Calabria, è ritenuta dagli esperti, una delle ... baritalianews

