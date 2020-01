Taylor Mega contro “Live” dopo dito medio polizia: «Me ne sono andata io, non mi hanno cacciata» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Taylor Mega si scaglia velatamente contro Live- Non è la D’Urso: protagonista discussissima della puntata andata in onda ieri sera, domenica 19 gennaio 2020, l’influencer friulana ha sentito la necessità di mettere i puntini sulle “i” in merito a quanto accaduto in trasmissione. Colta di sorpresa sulla pubblicazione di una foto raffigurante la modella intenta nel gesto del dito medio innanzi ad una vettura della polizia, Taylor si è un po’ arrampicata sugli specchi nel fornire una spiegazione al ritratto. “Non ricordo. – replica interrogata dalla conduttrice sulla reale esistenza della foto tirata in ballo da chi cercava di difendere Antonella Elia nel dibattito che avrebbe dovuto riguardare proprio gli screzi tra prime donne – Non sono qui per questo, ma per dire che non vengo più”. Taylor Mega contro “Live- Non è la D’Urso”: il duro sfogo su Instagram È ... urbanpost

