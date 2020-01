Sub senza vita e panetti di droga ritrovati su una spiaggia siciliana: è giallo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono stati rinvenuti su una spiaggia della costa settentrionale siciliana tre corpi di sub senza vita e panetti di droga sparsi sulla battigia. Le procure sicule sono già intervenute per far luce sul giallo. Ad oggi pare che non sia stata denunciata la scomparsa dei tre sommozzatori, così come non è stato avvistato nessuno a “reclamare” la proprietà dell’hashish. Nel frattempo 100 kg di materiale stupefacente stanno emergendo in modo sparso dal mare, su tutta la costa. Sub senza vita e panetti di droga: mistero sulla provenienza Ad oggi aleggia il mistero sul rinvenimento dei sub senza vita e panetti di droga in spiaggia. I corpi non presentano segni di violenza: non sono riconoscibili a causa della permanenza in acqua le identità dei tre sommozzatori. Ma quasi sicuramente trattasi di uomini di razza caucasica. Dalle prime ipotesi si pensa che la morte dei tre sia ... kontrokultura

