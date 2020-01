Scuola: giovani che l’abbandonano (598.000) sono molti più dei cervelli in fuga (62.000) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Da noi la percentuale e' stata del 14,5% (pari a circa 598 mila giovani), solo Malta (17,4%) e Spagna(17,9%) presentano dei risultati peggiori ai nostri. La media Ue si attesta all'11% firenzepost

