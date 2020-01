Scandone, De Gennaro: “Ogni partita sarà una finale scudetto” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Incontriamo una squadra giovane ma dotata di grandissimo talento. La Stella Azzurra Roma è una delle migliori formazioni a livelli di settore giovanile. E’ un banco di prova molto importante per noi. Ricordiamo l’andata in cui abbiamo strappato la vittoria. Non sarà la stessa squadra di quella partita”. Così Gianluca De Gennaro in vista della sfida di mercoledì sera contro i capitolini. “Sicuramente dobbiamo arrivare pronti mentalmente e fisicamente – continua – E’ una squadra che mette in campo la giusta energia. E’ stata una settimana abbastanza buono di lavoro nonostante eravamo pochi. De Leo infortunato, Ondo Mengue era in nazionale. Rientrerà mercoledì, ma credo che sarà difficile vederlo in campo”. Trend. “Sulla carta appare essere una gara difficile, ma i risultati ... anteprima24

