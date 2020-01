Salvo Sottile e Al Bano “giocano” con Il cantante mascherato: indizi o depistaggi per leone e coniglio? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Continua il successo del programma di Milly Carlucci Il cantante mascherato e dello show, si parla anche negli altri programmi della Rai e sui social. In particolare c’è grande interesse per le vere identità di due maschere, quella del coniglio ma soprattutto quella del leone. Molti infatti pensano di aver capito chi si nasconde dietro alle due maschere e vorrebbero avere delle certezze. Iniziamo con il coniglio. Per il pubblico non ci sono dubbi sul fatto che il coniglio sia Teo Mammuccari ( e anche noi puntiamo il nostro euro sul conduttore e il fatto che sia un “uomo di Mediaset” non significa nulla visto che al momento non sta lavorando). Ma in giuria c’è una persona che dalla prima puntata porta avanti un’altra idea. Questa persona è Patty Pravo che è convinta del fatto che dietro la maschera di coniglio si nasconda Salvo Sottile. Il conduttore di ... ultimenotizieflash

MartaSalini : #noneladurso Giorgio assomiglia a Scar del Re Leone ???? comunque a parte ciò, è ingiustificabile che provino (in mod… - _Silviamaestra : @ivdealegiu Si. Zazzaroni mi ha risposto diverse volte. Anche Salvo Sottile. Samuel Peron Concita De Gregorio - Arianna_ilfilo : @IlfandellaTv1 Anche io! A me oggi riascoltandolo pareva un po' Salvo Sottile ?? Però è quasi sicuramente Mammucari. -