Pietro Anastasi, la moglie del calciatore morto a 71 anni: «Ha ascoltato i medici e deciso di non svegliarsi più» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Voleva andare in Svizzera come Dj Fabo, porre fine alle sue sofferenze con il suicidio assistito. «Me lo chiedeva quando era già malato, ma non sapeva ancora di avere la Sla: ?Mi... ilmessaggero

juventusfc : Domani, in occasione di #JuveParma, verrà osservato un minuto di silenzio all'Allianz Stadium, e la Juventus scende… - juventusfc : L'Allianz Stadium osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Anastasi. - pisto_gol : Ricordo quella 1^finale, il gol di Domenghini a pareggiare quello di Dzaijc, e il suo gol nella finale-bis, vinta 2… -