Oxfam, 2153 Paperoni sono più ricchi di 4,6 miliardi di persone (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dati Oxfam sulla ricchezza mondiale: duemila ‘Paperoni’ sono più ricchi di 4,6 miliardi di persone. E in Italia la situazione non è rosea. ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. Si potrebbe riassumere così l’analisi di Oxfam alla vigilia del World economic Forum di Davos. I numeri rendono l’idea: 2153 Paperoni sono complessivamente più ricchi di quattro miliardi e mezzo di persone. Cifre queste che non possono non essere allarmanti. fonte foto https://pixabay.com/photos/euro-money-bank-note-checkout-1306189/ Dati Oxfam sulla ricchezza mondiale Poco più di duemila ricconi hanno tra le mani un patrimonio di duemila miliardi circa, almeno stando ai dati raccolti alla metà del 2019. Tradotto, duemila persone sono più ricche del sessanta per cento della popolazione mondiale. Senza nulla togliere al valore e al lavoro di questi Paperoni, ... newsmondo

Fantama44110428 : RT @euronewsit: Rapporto 2019: 2153 super-ricchi hanno più di 4,6 miliardi di persone - NewsMondo1 : Oxfam, 2153 Paperoni sono più ricchi di 4,6 miliardi di persone - articolounobas : RT @Arturo_Scotto: 2153 persone nel mondo detengono la stessa ricchezza di 4,3 miliardi di individui. In Italia l'1% della popolazione guad… -