Morta nella cucina di casa, il corpo trovato dopo due settimane (Di lunedì 20 gennaio 2020) Andrea Pegoraro Il decesso della donna, una vedova di origini romene, sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe ai primi giorni dell'anno. Il fatto è successo a Cordenons, in provincia di Pordenone È stata trovata Morta nella cucina di casa e la sua scomparsa sarebbe avvenuta i primi giorni dell’anno. Una donna di 52 anni di origini romene è stata così ritrovata dai vigili del fuoco, chiamati dagli agenti della squadra volante. Il fatto è accaduto a Cordenons, in provincia di Pordenone. Dalle prime indagini, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe a due settimane fa. Come riporta Il Gazzettino, ieri mattina un amico della donna è andato in questura per denunciare la sua scomparsa. L’uomo ha esaudito una richiesto della madre della vedova, la quale vive in Romania e si era spaventata perché non riusciva a parlare con la figlia da qualche giorno e ... ilgiornale

