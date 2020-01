Metastasi: la causa nei geni deputati alla rigenerazione cellulare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cambia il modo di vedere le Metastasi: non più mutazioni genetiche delle cellule tumorali primarie, ma causate dalla riattivazione di geni deputati alla rigenerazione cellulare. È il risultato a cui sono giunti i ricercatori del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Nei tumori, la formazione di Metastasi provoca il 90% dei decessi. Il processo metastatico inizia con il distacco di una cellula tumorale dal tessuto originario, che si infiltra tra le cellule epiteliali fino a raggiungere i vasi sanguigni o il fluido linfatico, per poi raggiungere e colonizzare un nuovo tessuto. Solo l’1% delle cellule che si staccano dal tumore primario riescono a dare origine a Metastasi. Gli scienziati del Memorial Sloan Kettering Cancer Center hanno rivelato che le Metastasi si sviluppano a causa della riprogrammazione delle cellule tumorali, che acquisiscono le proprietà delle cellule ... 2anews

