"Me ne sbatto le pa*** e parlo". Cacciata da Barbara D'Urso, Taylor Mega si infuria e la sbugiarda Il colpo di scena è arrivato durante la diretta del "Live – Non è la D'Urso". Barbara D'Urso ha invitato l'influencer Taylor Mega per commentare il "caso" Salvo Veneziano, il concorrente del GF Vip eliminato per aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e la modella Paola Di Benedetto, ma anche per difendersi dalle parole dure che Antonella Elia avrebbe avuto per lei dentro la casa e con la quale è stata protagonista di un confronto acceso a "La Repubblica delle donne" di Piero Chiambretti. "Abbiamo colpevolizzato tanto Salvo – ha detto Taylor Mega – ma Antonella Elia si è lasciata andare a dichiarazioni altrettanto gravi e l'abbiamo premiata facendola entrare al Grande Fratello Vip. Ma veramente? Allora se una donna offende un'altra donna va bene". Poi arriva l'affondo del legale della Elia contro Taylor: "Ma davvero stai facendo la morale? Taylor Mega ha ...

