“Ma sei senza mutande?”. Chiara Ferragni, ennesimo scatto della discordia. Con tanto di topless (Di lunedì 20 gennaio 2020) La regina delle influencer Chiara Ferragni pubblica praticamente ogni giorno diverse foto sul suo profilo Instagram. Nella maggior parte dei casi le sue foto sono molto apprezzate, non solo per la spontaneità degli scatti, ma anche per la sensualità della donna. Nell’immagine pubblicata ieri sul social, si vede lei senza reggiseno che copre il suo décolleté con le sue mani per non rendere la stessa censurabile. Ma c’è soprattutto un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione. Già in passato alcuni utenti avevano contestato il suo modo di fare perché ritengono che una mamma non dovrebbe prediligere il nudo, considerato “poco adeguato”. In particolare, nell’istantanea in questione diversi follower hanno notato che la dolce metà di Fedez non indosserebbe nemmeno le mutande. Infatti, c’è chi le ha scritto: “Non ti danno fastidio i pantaloni ... caffeinamagazine

marattin : Comunque sei proprio forte Claudio. Per difendere Quota 100 hai postato un documento (il Bollettino di Bankitalia)… - carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - matteorenzi : Per sei anni ci hanno detto che il Bonus 80€ non serviva a niente, che era una mancetta elettorale. Adesso, contror… -