Lo sviluppo di GTA 6 in una fase avanzata? Concessi a Rockstar sgravi fiscali per 37,6 milioni di sterline in UK nel 2019 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il gruppo di controllo fiscale TaxWatch UK ha affermato che Rockstar ha ricevuto £ 37,6 milioni di sgravi fiscali nell'ambito di un regime di incentivi fiscali creato per supportare i piccoli sviluppatori di giochi in Inghilterra.Questi enormi sgravi fiscali (o riduzione di tasse), sarebbero collegati allo sviluppo di GTA 6 che sarebbe in una fase avanzata.Rockstar North, la divisione che si occupa dello sviluppo della serie GTA, ha ricevuto la forte riduzione nel 2019 con la Video Games Tax Relief. Lo studio, con sede a Edimburgo, ha intascato ben 80 milioni di sterline dall'introduzione del provvedimento, ovvero un quarto degli sgravi fiscali totali Concessi dalla VGTR con solo 2 titoli.Leggi altro... eurogamer

AppleNews_it : RT @pcexpander: GTA 6: concessi a Rockstar enormi sgravi fiscali, sviluppo in stato avanzato? #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersec… - pcexpander : GTA 6: concessi a Rockstar enormi sgravi fiscali, sviluppo in stato avanzato? #pcexpander #cybernews #nonstopnews… -