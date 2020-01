Lo sfrattano da casa e lui uccide tre persone, poi da fuoco all’abitazione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Siamo negli Usa, nella fantastica città di Honolulu, alle Hawaii. È qui che un’insolita sequenza di eventi ha stravolto la vita di molte persone. Tutto è cominciato da un annuncio di sfratto nei confronti di Jerry Hanel, l’inquilino identificato come killer, che ha perso la testa e intrapreso una serie di violenze senza precedenti. Dapprima ha accoltellato la proprietaria di casa, poi ha sparato mortalmente agli agenti accorsi nel quartiere di Diamond Head dopo una telefonata d’emergenza. Nel delirio, Hanel ha bruciato l’abitazione dove viveva e le fiamme si sono propagate in pochi minuti alle case vicine. Nel trambusto della fuga, prima di essere ucciso, l’uomo avrebbe accoltellato altre persone per strada mentre il rogo avanzava inesorabilmente. Il bilancio è pesante: due poliziotti morti, tra cui una donna, diversi accoltellati e almeno dodici abitazioni coinvolte nell’incendio. ... caffeinamagazine

darfil2 : RT @CollotMarta: Oggi siamo sotto il tribunale di #Bologna con @AsiausbBologna per difendere il diritto alla casa in una regione come l'#Em… - folucar : RT @CollotMarta: Oggi siamo sotto il tribunale di #Bologna con @AsiausbBologna per difendere il diritto alla casa in una regione come l'#Em… - PaP_Bologna : RT @CollotMarta: Oggi siamo sotto il tribunale di #Bologna con @AsiausbBologna per difendere il diritto alla casa in una regione come l'#Em… -