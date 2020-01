Live – Non è la D’Urso, Cristina Plevani abbandona lo studio: ecco perché (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’ex gieffino Pietro Taricone, deceduto in circostanze tragiche esattamente dieci anni fa, è stato ricordato durante la prima puntata del 2020 di Live – Non è la D’Urso. Il ricordo per l’attore ed ex gieffino nasce dal fatto che quest’anno ricorrono anche i primi 20 anni del Grande Fratello. L’omaggio a Pietro Taricone ha commosso tutti quanti: Barbara D’Urso ha voluto ripercorrere i momenti più belli dell’ex gieffino napoletano nella casa più spiata d’Italia. In studio era presente anche Cristina Plevani, che era ospite assieme ad altri ex gieffini come Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Cristina ha manifestato subito un’espressione sofferente di fronte alle immagini di Pietro Taricone e, alla fine, ha lasciato lo studio probabilmente in preda alle lacrime. L’abbandono del salotto da parte dell’ex gieffina ... trendit

