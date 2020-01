Lite al bar, proprietario ferito a coltellate: ricoverato d’urgenza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Emanuele Damiani, il proprietario di un bar in via Santa Maria delle Grazie a Loreto, è stato accoltellato per quattro volte a seguito di una discussione. Lo riporta il Mattino. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza al vicino Ospedale Loreto Mare. Sul posto numerose volanti della Polizia per le indagini di rito. IN AGGIORNAMENTO L'articolo Lite al bar, proprietario ferito a coltellate: ricoverato d’urgenza proviene da Anteprima24.it. anteprima24

