Lecco | tre escursionisti rischiano di precipitare sul Resegone | salvati dall’elicottero

Diretta/ Lecco Novara - risultato finale 3-2 - video streaming tv : decide D'Anna : Diretta Lecco Novara streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live della ventunesima giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Lecco Novara - risultato 0-0 - video streaming tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Lecco Novara streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live della ventunesima giornata del campionato di Serie C.

Lecco - vigili del fuoco salvano alpinista bloccato sul monte Grigna a oltre 2000 metri d’altezza : È stato l'intervento dei vigili del fuoco a portare in salvo l'alpinista rimasto bloccato sul monte Grigna nel Lecchese durante un'escursione: l'uomo era impossibilitato a muoversi a causa di una parete di ghiaccio e così ha chiesto aiuto. Gli aerosoccorritori si sono calati per recuperarlo e trarlo così in salvo.Continua a leggere

Lecco bambino di tre anni affetto da meningite : Un nuovo caso di meningite è stato registrato a Lecco, nei giorni scorsi. Questa volta la vittima è un bambino di soli tre anni, che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La sua situazione è grave ma stabile, i medici dicono che si riprenderà molto presto. Sono state festività all’insegna della preoccupazione e dello spavento per questa famiglia, che vive a Valgreghentino, in provincia di ...

Lecco - bimbo di tre anni colpito da meningite batterica : è grave - profilassi per i compagni d’asilo : Un bambino di tre anni è stato colpito da una forma di meningite batterica. Il piccolo, residente con la famiglia a Valgreghentino, nel Lecchese, si è sentito male nella notte tra Natale e Santo Stefano ed è stato portato prima al pronto soccorso di Lecco e poi trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Disposta la profilassi per i famigliari e i compagni d'asilo del bimbo.Continua a ...

Diretta/ Pistoiese Lecco - risultato 0-0 - streaming video tv : in campo - via! : Diretta Pistoiese Lecco. streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C

DIRETTA/ Pontedera Lecco - risultato 0-0 - video streaming tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Pontedera Lecco streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, recupero della 15giornata.

Lecco - i ladri entrano in casa mentre è da solo : 12enne sventa il colpo : È rimasto solo in casa e proprio in quel momento i ladri sono entrati in azione. Protagonista un 12enne che, mentre attendeva il ritorno della madre, si è trovato di fronte a una situazione ad alto rischio nella villetta di famiglia a Merate, in provincia di Lecco. Il ragazzino è riuscito a mantenere la lucidità necessari per sventare il colpo, così da far saltare il piano dei malviventi. A 12 anni fa saltare il piano dei ladri Scene da ...

Diretta/ Gozzano Lecco - risultato 0-1 - streaming video tv : Merli Sala la sblocca! : Diretta Gozzano Lecco. streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C

DIRETTA GOZZANO Lecco/ Video streaming tv : solo due i precedenti della sfida : DIRETTA GOZZANO LECCO. streaming Video e tv, quote e risultato live del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C