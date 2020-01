Lecco, incidente alla stazione di Osnago: uomo investito da un treno, morto sul colpo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un uomo è stato investito e ucciso da un treno a Osnago, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto all'altezza di via per Ronco attorno alle 14.35 di oggi, lunedì 20 gennaio. Interrotta la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Carnate Usmate e Paderno Robbiate. trenord sta provvedendo ad effettuare un servizio di autobus sostitutivi nella tratta interrotta. fanpage

LuceverdeMilano : [AGG]#traffico #incidente - permangono code sulla SS36 Milano-Lecco tra Civate e Suello > Milano #luceverde - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidenti di montagna, recuperati tre escursionisti sul Resegone - LuceverdeMilano : [AGG]?? #traffico #incidente - SS36 Milano-Lecco code tra Pescate e Suello > Milano - code a tratti per #traffico… -