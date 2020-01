La verità è che a nessuno frega niente di fare giustizia per i migranti della Gregoretti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il caso Gregoretti è l'ultimo spettacolino indegno di una politica dal respiro corto, incapace di assumersi le proprie responsabilità e concentrata solo su battaglie mediatiche di bassa lega. La ricerca del consenso a ogni costo produce mostri e, in questo caso, ha completamente cancellato dalla discussione il vero punto: la violazione dei diritti di centinaia di persone. Di cui essenzialmente non frega nulla a nessuno. fanpage

