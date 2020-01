Jennifer Aniston e Brad Pitt sono tornati insieme? Ecco cosa è successo ai Sag Awards, tra baci e abbracci (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tra qualche giorno non ci si ricorderà più di film premiati e statuette. Ma del tenero tenersi per mano, degli abbracci e dei baci tra Brad Pitt e Jennifer Aniston rimarrà traccia per decenni. È accaduto tutto in pochi secondi nel dietro le quinte dei SAG Awards 2020. Prima Brad vince il SAG come miglior attore per C’era una volta ad Hollywood e Jennifer segue il suo discorso di premiazione seduta al suo tavolo con uno sguardo affettuoso. Poi Pitt si ferma dietro le quinte per vedere su un monitor la ex moglie vincere nella categoria delle migliori attrici di serie tv drammatiche. L’attore si ferma diversi secondi ad attendere la Aniston ed Ecco i flash che luccicano all’improvviso. I due si avvicinano, quasi si stringono in un abbraccio, si sfiorano guancia a guancia, poi si tengono un attimo per mano e infine lei se ne va con lui che la guarda andare via. Come ha scritto il Guardian, ... ilfattoquotidiano

