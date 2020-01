In 2mila possiedono metà della ricchezza mondiale: diseguaglianza incredibile (Di lunedì 20 gennaio 2020) Circa 2mila “Paperoni” possiedono una ricchezza maggiore di quella di metà della popolazione mondiale: ecco il rapporto Oxfam sulle diseguaglianze Fin dalla nascita delle più antiche civiltà umane la diseguaglianza sociale è stata forte. Schiavitù e povertà al servizio di chi detiene il potere, che nel tempo ha cambiato la forma ma non ha cambiato … L'articolo In 2mila possiedono metà della ricchezza mondiale: diseguaglianza incredibile proviene da www.inews24.it. inews24

