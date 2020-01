Il Molo Rosso, ultimo appuntamento martedì 21 gennaio su Rai 2 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Molo Rosso su Rai 2 tre puntate in seconda/terza serata martedì 21 gennaio, le anticipazioni ultimo appuntamento per Il Molo Rosso su Rai 2, martedì 21 gennaio a partire dalle 23:15 circa, tre puntate con il finale non solo di stagione ma anche di serie che andrà in onda a partire dalle 00:45 circa, per fortuna per recuperare questa serie c’è sempre RaiPlay. Nel frattempo El Embarcadero è stata rilasciata su Moviestar+. Il Molo Ross è stata pensata e costruita su due stagioni da Alex Pina, già creatore de La Casa di Carta e Esther Martínez Lobato, Jesus Colmenar è il regista del primo episodio. Alvaro Morte il professore de La Casa di Carta, torna nei panni di Oscar. 2×06-07-08 Arriva l’epilogo per la serie spagnola El Embarcadero – Il Molo Rosso. Conrado affronta Vicent davanti a molti testimoni, e durante la discussione arriva a minacciarlo di morte. Così ... dituttounpop

