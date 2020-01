Il cast di The Crown 3, premiato ai SAG Awards 2020, sostiene Harry e Meghan nel loro addio alla Corona (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nonostante il cambio radicale non abbia convinto il pubblico all'unanimità, il nuovo cast di The Crown 3 ha ottenuto il plauso del sindacato statunitense degli attori ricevendo il premio per la Miglior Performance di Gruppo in una serie drammatica alla ventiseiesima edizione dei SAG Awards, in scena allo Shrine Auditorium di Los Angeles la scorsa domenica. Il cast di The Crown 3, che ha debuttato il 17 novembre scorso su Netflix, ha battuto quelli di altre grandi serie acclamate dalla critica come Big Little Lies, Game of Thrones, The Handmaid's Tale e Stranger Things, tutte candidate nella stessa categoria. A ritirare il premio sono arrivati però solo in tre: Helena Bonham Carter, interprete della principessa Margaret nella serie inglese sulla Corona, ha accettato il premio per conto del resto del cast dello show, accompagnata sul palco da Erin Doherty e Josh O'Connor, gli ... optimaitalia

