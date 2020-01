I capolavori di Miyazaki e dello studio Ghibli su Netflix a partire dal primo febbraio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ottime notizie per gli appassionati dei capolavori d’animazione di Hayao Miyazaki. Dalla mezzanotte del primo febbraio 2020 saranno disponibili su Netflix alcuni titoli dello storico studio d’animazione Ghibli, fondato dal regista e da Isao Takahata. I 158 milioni di abbonati della piattaforma di tutto il mondo (ad eccezione del Giappone, Canada e Stati Uniti) potranno vedere film come “Il mio vicino Totoro” (1988), “Porco Rosso” (1992) e “Principessa Mononoké” (1997). Netflix, come sostiene un portavoce dello studio Ghibli, sarebbe stata scelta perché “ha offerto le opzioni migliori. Continuiamo a collaborare con la Disney su altri aspetti, ma, se posso dire, la Disney sembra molto impegnata con la fusione con 20th Century Fox e non sembra avere tempo per noi”. In questo modo anche Netflix, che ha perso ... huffingtonpost

