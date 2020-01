Gregoretti, Di Maio: “Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo, ma è solo tattica. La magistratura si occuperà della questione” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo, ma è solo tattica. Il nostro obiettivo come parlamento deve essere di lavorare per i cittadini, la magistratura si occuperà della questione Gregoretti. Ognuno si prenda le sue responsabilità”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Esteri Ue, a proposito del voto della Giunta per l’immunità del Senato sul caso Gregoretti. L'articolo Gregoretti, Di Maio: “Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo, ma è solo tattica. La magistratura si occuperà della questione” LA NOTIZIA. lanotiziagiornale

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, #SALVINI: 'MANDATEMI A PROCESSO' - valeriosaitta1 : Barbara #floridia dei pentastellati: il caso #gregoretti è diverso da quello di prima,qui Salvini agì da solo. La p… - Frances68743141 : @M5S_Camera - siete arrivati al caffè , nn siete piu credibili , sulla gregoretti fate pena , quando ce stata quest… -