Flop dei download: Instagram fa sparire Igtv dalla home (Di lunedì 20 gennaio 2020) Instagram rimuove il pulsante scorciatoia per accedere a Igtv (fonte: Instagram) Instagram fa un passo indietro e rimuove il pulsante arancione di Igtv dall’home page del social network visto il Flop gigantesco registrato dall’estensione dedicata ai video. Rispetto al miliardo e più di utenti iscritti a Instagram sono stati poco meno di 7 milioni quelli che hanno scaricato e utilizzato l’applicazione di Igtv nei 18 mesi successivi al suo lancio quando il suo rivale per eccellenza, TikTok, nello stesso periodo è stato scaricato 1,15 miliardi di volte. “Dato che abbiamo continuato a lavorare per rendere più facile per le persone creare e scoprire contenuti Igtv, abbiamo appreso che la maggior parte delle persone sta trovando contenuti Igtv attraverso le anteprime nel , i canali Igtv in Esplora, i profili dei creatori e l’app standalone. Pochissimi stanno facendo clic ... wired

Mariell47382870 : RT @CalabriaMiglio1: Il grande flop dei Cinquestelle a Catanzaro con Di Maio e Aiello. - Aladino_Rm : @Ermesy2 @alessio_gaudino @MasterAb88 La cosa di cui non di rende conto è che obiettivi bassi testimoniano difficol… - fabryforzainter : @NSollai Non ci aspettavamo tutti questi infortuni anche se mancavano degli acquisti. Purtroppo i vari Biraghi e La… -