Escort di lusso col pos: tremano 200 clienti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Valentina Dardari Duecento i professionisti che tremano per l’indagine condotta dalla squadra mobile di Venezia. Molti clienti sono già stati ascoltati Tanti i clienti di Escort di lusso che stanno ora tremando in provincia di Venezia. Si parla di oltre duecento. Molti di loro sono già stati ascoltati dalla squadra mobile di Venezia, coordinata dal dirigente Giorgio Di Munno, che sta indagando su un giro di Escort nei club di San Donà e Quarto d’Altino, l’Arabesque e il Game Over. Venerdì scorso un blitz ha portato al fermo dei gestori e degli organizzatori delle due case a luci rosse. Cinque le persone indagate che verranno ascoltate dagli inquirenti. Oltre 200 i clienti Una parte dei clienti è già stata ascoltata, altri verranno sentiti nei prossimi giorni. E naturalmente non staranno passando un bel momento: tutti, o quasi, sono sposati e fidanzati, con compagne ben ... ilgiornale

lukapast : @Confumale Non vuole neanche il servizio escort di lusso e ti lamenti?Ingrato. - Azzurra211 : Ma scusate non era la mega che ha detto che fa l'escort di lusso e questo è un modo più elegante di dire che fa la m.tta?? i#noneladurso - LaSuiteBCN : Escort che fanno Squirting Incontra le scorte di lusso che fanno Squirting a #LaSuiteBCN qui: -