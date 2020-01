Emanuela Tittocchia ancora contro il suo ex Fabio Testi da Pomeriggio 5: “Accarezzava me e anche la mia amica” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 20 gennaio 2020, ampio spazio al Grande Fratello VIP con un talk dedicato proprio al reality di Canale 5. Emanuela Tittocchia si è scagliata ancora una volta contro il suo ex fidanzato Fabio Testi, spiegando che non è poi così un gentiluomo come lui vuole definirsi. “La frase sessista nella sua casa non è nulla di fronte a quello che ha fatto, alle mancanze di rispetto che mi ha fatto mille volte” ha detto la Tittocchia. Emanuela Tittocchia contro Fabio Testi DA Pomeriggio 5 La Tittocchia quindi, dopo aver visto dei video che riguardano proprio il suo ex ( ricordiamo che la Tittocchia lo ha accusato in passato di averla tradita e ha anche raccontato di aver perso un figlio suo) ha voluto dire quello che pensa di Testi. “Io mi arrabbio perchè ci sono delle cose, perchè sono successe delle cose. Una sera mentre ... ultimenotizieflash

Unf_Tweet : #POMERIGGIO 5 #EmanuelaTittocchia ancora contro il suo ex Fabio Testi: accarezzava me e toccava una mia amica - commentocosee : RT @pomeriggio5: 'Fabio Testi non ha bisogno di te' Biagio D'Anelli (sempre) contro Emanuela Tittocchia! #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : 'Fabio Testi non ha bisogno di te' Biagio D'Anelli (sempre) contro Emanuela Tittocchia! #Pomeriggio5 -