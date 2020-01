Crolla palazzina: evacuate 7 famiglie, vigili del fuoco cercano dispersi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Crollo di una parte di una palazzina a Catania. È accaduto la notte scorsa nella zona tra via Castromarino e via Plebiscito, con i vigili del fuoco, già sul posto, che erano stati allertati da un residente. In particolare è andato distrutto un appartamento disabitato da circa un anno. Per precauzione le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto hanno fatto evacuare le famiglia che abitano nella palazzona. i tratta di sette nuclei familiari. I pompieri stanno inoltre eseguendo controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali persone disperse che potrebbero trovarsi sotto le parti del palazzo Crollato. Secondo quando riporta il quotidiano La Sicilia, ”Secondo le fonti investigative presenti sul posto non ci sono vittime né feriti causati dai crolli”.



