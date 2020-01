Cristina Plevani a Live – Non è la D’Urso in lacrime per Taricone poi si scusa: “È stato irrispettoso” (Di lunedì 20 gennaio 2020) La vincitrice della prima edizione del reality non trattiene le lacrime davanti al video in ricordo di Pietro Taricone, suo caro amico e per un breve periodo amante. Sopraffatta dall'emozione Cristina esce dallo studio, poi sui social si scusa: "Commuovermi era fuori luogo, fuori tempo e irrispettoso nei confronti di chi ha più diritto di me di piangerlo". Su Salvo Veneziano piovono accuse: "Dalla prima edizione del Gf non ti sei evoluto". fanpage

